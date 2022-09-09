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جديد المناطق > بالفيديو والصور.. بدء المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيف
09/09/2022   12:20 م

بالفيديو والصور.. بدء المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيف

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة بمحافظة القطيف، بهدف تطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز، بطول 5 كيلو مترات، وعرض 60 مترًا.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن المشروع يهدف لفك الاختناقات المرورية، وتنظيم الأحياء وإزالة التشوهات البصرية ، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن في المحافظة، داعيًا ملاك العقارات الأخرى إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بنزع ملكية عقارهم لإكمال هذا المشروع .

وأوضح أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت لاعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق لتتناسب مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، مبينًا أن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقارًا.وفق “أخبار 24”.

وقدم الجبير شكره لملاك العقارات الواقعة على المشروع لتعاونهم وتجاوبهم لإنهاء الإجراءات واستلام التعويضات عن نزع ملكياتهم، إيماناً منهم بأهمية تطوير المحافظة لتحقق تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

 إزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيفإزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيفإزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيف

بالفيديو والصور.. بدء المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيف

جديد المناطق
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