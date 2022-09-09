نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تقويم التعليم” تعلق التسجيل مؤقتًا باختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية
09/09/2022   12:20 م

“تقويم التعليم” تعلق التسجيل مؤقتًا باختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

+ = -
651

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الجمعة)، تعليق التسجيل مؤقتا في اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية المخطط عقدها خلال شهري نوفمبر ويناير المقبلين.

وأكدت أن قرار التعليق جاء لحرصها الشديد على استيعاب كافة الرغبات للمتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، بعدما لاحظت وجود إقبال كبيـر على التسجيل في الاختبارات، وقرب انتهاء المقاعد المخصصة لها.

وتعهدت الهيئة بتخصيص مقاعد ومواعيد إضافية في كافة مقرات الاختبارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، وإعادة فتح التسجيل مطلع شهر أكتوبر القادم، متمنية التوفيق للجميع.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب فتحت مؤخرا التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للرجال والنساء، وحددت مواعيد الاختبارات لكل منهم.

“تقويم التعليم” تعلق التسجيل مؤقتًا باختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226671.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.