نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمين الرياض يُصدر تكليفات بتعيين رؤساء جدد لبلديات المنطقة
09/09/2022   12:19 م

أمين الرياض يُصدر تكليفات بتعيين رؤساء جدد لبلديات المنطقة

+ = -
1002

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، تكليفات جديدة لعددٍ من الكفاءات الوطنية لشغل مناصب رؤساء لبلديات المنطقة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن التكليفات الجديدة جاءت بهدف تطوير منظومة العمل، والارتقاء بجودة الأداء على مستوى المحافظات والمراكز.

وتضمنت قائمة التكليفات الجديدة، تكليف عبدالمحسن الحمادي رئيساً لبلدية محافظة حريملاء، وعيد القرني رئيساً لبلدية محافظة الأفلاج، وفيصل الرشيدي رئيساً لبلدية محافظة السليل، ومسفر القحطاني رئيساً لبلدية محافظة روضة سدير.وفق “أخبار 24”.

وجرى تكليف بدر الدلبحي رئيساً لبلدية مركز الهياثم، وجاسم الدلبحي رئيساً لبلدية مركز بدائع العضيان، وحمد آل مخلص رئيساً لبلدية مركز الجلة وتبراك، ورائد العجرفي رئيساً لبلدية مركز الحصاة، وناصر بن سعيدان رئيساً لبلدية مركز عروى.

 تكليفات رؤساء البلديات بالرياض

أمين الرياض يُصدر تكليفات بتعيين رؤساء جدد لبلديات المنطقة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226676.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.