مستجدات كورونا.. تراجع الوفيات و”التعافي” والإصابات الجديدة تنخفض إلى ما دون المائة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 104 حالات إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 18 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814278 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9313 حالة.
وأشارت إلى انخفاض طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت حالتان العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 41 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا بمقدار 50 حالة عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 66 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801436 حالة.