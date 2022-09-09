ثنائي “الأهلي” ضمن التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري يلو

كشفت حسابات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من عمر المسابقة.
وشهد التشكيل المثالي للجولة الثالثة، الصادر اليوم (الجمعة)، تواجد لاعبين من الأهلي ومثلهما من الفيصلي والحزم، والأخدود، ولاعب من العروبة، الجبلين، والعربي.
وضمت التشكيلة المثالية كلا من: علي مجرشي، إبراهيم الزبيدي (الأهلي)، أحمد الكسار، وليد الأحمد (الفيصلي)، أحمد المولد، البرازيلي مايكون دوجلاس (الأخدود)، الهولندي أولا جون، المغربي عبد الإله حفيظي (الحزم)، جورجي جامبا (القيصومة)، البرازيلي كارلوس باربوزا (الجبلين)، والبرازيلي تياجو بيزيرا (العروبة). وفق “أخبار 24”.