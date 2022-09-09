نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الفتح” يواصل تحضيراته لمواجهة “الطائي”.. و”الموسى” يواصل برنامجه العلاجي
09/09/2022   11:00 م

“الفتح” يواصل تحضيراته لمواجهة “الطائي”.. و”الموسى” يواصل برنامجه العلاجي

+ = -
859

أدى فريق الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.

وركز المدير الفني دونيس على الجوانب الفنية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، نفذت كل مجموعة تدريبات في جوانب محددة.

وعمد دونيس بعد ذلك على تطبيق تدريبات تكتيكية متنوعة وطبق العديد من الخطط الفنية، ثم اختتم المران بمناورة ركز خلالها على اللعب السريع، فيما واصل اللاعب نوح الموسى برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي. وفق “أخبار 24”.

“الفتح” يواصل تحضيراته لمواجهة “الطائي”.. و”الموسى” يواصل برنامجه العلاجي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226756.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.