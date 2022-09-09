“الفتح” يواصل تحضيراته لمواجهة “الطائي”.. و”الموسى” يواصل برنامجه العلاجي

أدى فريق الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.
وركز المدير الفني دونيس على الجوانب الفنية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، نفذت كل مجموعة تدريبات في جوانب محددة.
وعمد دونيس بعد ذلك على تطبيق تدريبات تكتيكية متنوعة وطبق العديد من الخطط الفنية، ثم اختتم المران بمناورة ركز خلالها على اللعب السريع، فيما واصل اللاعب نوح الموسى برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي. وفق “أخبار 24”.