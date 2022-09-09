للمرة الأولى.. “تعليم الرياض” يكلف 3 مديرات لقيادة مكاتب التعليم

كلفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 3 مديرات لقيادة مكاتب التعليم التي تشرف على مدارس البنين والبنات، مع تدوير وتكليف قيادات جديدة في 15 مكتبًا تعليميًا بناءً على التوزيع الجغرافي الجديد.
وأوضح أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورثان الورثان، أنه جرى تكليف 45 مساعدًا ومساعدة للشؤون التعليمية والمدرسية، و15 مساعدًا جديدًا للخدمات المساندة في جميع مكاتب التعليم، إلى جانب 15 مديرًا ومديرة لمكاتب التعليم، موضحًا أن الإدارة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق مكاتب التعليم.
من جانبه، كشف أمين لجنة التشكيلات الإشرافية ومدير إدارة شؤون المعلمين ياسر اليابس، عن اعتماد تكليف 1383 مشرفًا ومشرفة في مكاتب التعليم مع اعتماد التوزيع الجغرافي الجديد للمكاتب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى استقطاب كفاءات من المعلمين والمعلمات للخدمة في الإشراف التربوي وتدوير ونقل خبرات 693 مشرفًا ومشرفة بين مكاتب التعليم، مبيناً أن نسبة التمكين للمشرفين والمشرفات الجدد وتدوير الخبرات بين مكاتب التعليم 50%.
وقدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شكرها لـ 46 مشرفًا ومشرفةً تم إنهاء فترة تكليفهم.