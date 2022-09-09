بأكثر من 180 طناً.. “سلمان للإغاثة” يوزع مواداً غذائية للمحتاجين في اليمن والصومال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله الإغاثية في اليمن والصومال وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م.
ووزع المركز 79 طنًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها نحو 4.5 ألف شخص
كما وزع 107 أطنان من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 6 آلاف فرد.
وقدم المركز 4 آلاف سلة غذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في محافظة جوبوين بالصومال، استفاد منها 24 ألف فرد.وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا، يوسف رحمة، أن هذه المساعدات تأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال.