حصد حارس مرمى فريق الهلال، عبدالله المعيوف، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أقيمت بينهما مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وساهم عبدالله المعيوف في فوز فريقه الهلال، على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.
عبدالله المعيوف حارس نادي #الهلال يحصد جائزة أفضل لاعب أمام #الزمالك في النهائي#الهلال_الزمالك#كأس_سوبر_لوسيل#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PJwSrkXCnE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 9, 2022
وفق “أخبار 24”.