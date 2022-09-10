“شيكابالا”: الفريق الأفضل فاز بسوبر لوسيل.. والهزيمة أمام الهلال درس لنا

علق لاعب الزمالك المصري محمود عبدالرزاق شيكابالا، على خسارة فريقه لقب كأس سوبر لوسيل أمام الهلال.
وحقق فريق الهلال كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على نظيره الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي أقيم بملعب لوسيل مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال شيكابالا في تصريحات بعد المباراة: “كنا نريد إسعاد الجماهير، مباراة بروفة جيدة لكأس العالم والقادم أفضل”.
وأضاف: “لا يمكن أن يتوقع أحد بما يحدث في النهائيات، فهذه كرة القدم والفريق الأفضل هو من فاز لأنه كان الأكثر جاهزية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “يجب أن نرفع رؤسنا فلا يزال أمامنا مباريات أخرى وسنعود ونحقق الفوز مرة أخرى”.
وأتم تصريحاته: “الهزيمة درس لنا، وما زال أمامنا الكثير حتى نصل لقمة متسوانا، والمباريات المقبلة الجمهور سيرى المستوى الحقيقي للزمالك”.