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رياضة > في لقطة رائعة.. “الفرج” يتنازل عن شارة القيادة للحارس “المعيوف” ويطالبه برفع كأس لوسيل
10/09/2022   7:00 ص

في لقطة رائعة.. “الفرج” يتنازل عن شارة القيادة للحارس “المعيوف” ويطالبه برفع كأس لوسيل

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تنازل لاعب الهلال سلمان الفرج عن شارة القيادة للحارس ” عبدالله المعيوف” وطالبه برفع كأس لوسيل بعد الفوز على الزمالك.

وشهدت مراسم تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل لقطة رائعة من قائد الفريق، الذي تنازل عن شارة القيادة للحارس الذي تألق وتصدى لعدد من ركلات الترجيح وقاد الفريق للتتويج.

وحقق فريق الهلال كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على نظيره الزمالك المصري، بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي أقيم بملعب لوسيل مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة. وفق “أخبار 24”.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء، التي حسمها فريق الهلال لصالحه بنتيجة 4-1.

في لقطة رائعة.. “الفرج” يتنازل عن شارة القيادة للحارس “المعيوف” ويطالبه برفع كأس لوسيل

رياضة
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