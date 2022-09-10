“شراحيلي” يخضع لفحص لتحديد حجم الإصابة

أعلن نادي الاتحاد، خضوع لاعب الفريق أحمد شراحيلي لفحوصات طبية، السبت، للتأكد من طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد.
ولم يتمكن شراحيلي من استكمال اللقاء، ليخرج مصابا في الدقيقة الـ26 من انطلاقة المباراة، عقب إصابته في كرة مشتركة مع الروماني ميتريتا لاعب فريق الرائد، ليخرج على إثرها متأثرًا بالإصابة.
وحقق الاتحاد فوزا على الرائد بهدف دون رد سجله المصري أحمد حجازي عند الدقيقة 66.
ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الرائد عند (3) نقاط في المركز العاشر. وفق “أخبار 24”.