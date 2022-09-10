أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار منحنى الحالات الحرجة، وارتفاع الوفيات ونسب التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 8 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814356 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استقرار في منحنى الحالات الحرجة حيث لم يتم تسجيل دخول أي حالات جديدة إلى غرف العناية المركزة، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة في مستوى الأمس 41 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً حيث تم تسجيل 97 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801533 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9315 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.