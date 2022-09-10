المملكة تنتج أكثر من 30 ألف طن من الرمان وتحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة 34%

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 30 ألف طن من فاكهة الرمان سنويًا، ما جعلها تحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تصل إلى أكثر من 34%.
وقالت الوزارة إن الرمان يعد من المحاصيل الواعدة، وتتركز زراعته في مناطق الباحة، والقصيم، وعسير، والجوف، ومكة المكرمة، بجانب إنتاجه في باقي المناطق بكميات متفاوتة، وأن موسم إنتاجه يبدأ من يوليو ويستمر حتى ديسمبر.
وأضافت أن المساحة المزروعة بأشجار الرمان تصل إلى نحو 16 ألف هكتار، وأن المملكة تتميز بإنتاج عدد من الأصناف تشمل: الرمان الطائفي، والوندرفول، والرمان الشامي، والرمان الحامض، والرمان البلدي، وخب الجميل.
وأبانت أن فاكهة الرمان بها فوائد صحية وغذائية؛ حيث تُعد محفزة لحرق الدهون في الجسم، وتحافظ على صحة البشرة، وتحسن القوى العقلية، وصحة الجهاز الهضمي، وتسهم في خفض الكوليسترول، كما أظهرت العديد من الدراسات أن الرمان من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وله دور في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين، بالإضافة إلى فوائد استخدام قشر الرمان.
وأشارت الوزارة إلى أنها في إطار جهودها للتوسع في زراعة المحاصيل الواعدة المنخفضة الاستهلاك المائي؛ تعمل على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ كما أن أشجاره تعمر حتى 50 عامًا.
وفق “أخبار 24”.