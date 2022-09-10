فصل الخدمات عن منازل العدل والفضل بجدة تمهيداً لإزالتها

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم (السبت)، فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في حيي “العدل والفضل” تمهيداً لبدء أعمال الإزالة المقررة في 1 اكتوبر المقبل.
وأكدت اللجنة أنها تواصل عملها في تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، وتشمل: خدمات نقل العفش، وتقديم السلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.
وأبانت أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والتي تجري أعمال إزالتها تبلغ 30 حيا من أصل 32 حياً عشوائياً، والمتبقي 2 فقط، حيث سيتم الانتهاء من إزالتها في أكتوبر المقبل.
ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية للإسراع في استكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.
يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء؛ تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان. وفق “أخبار 24”.