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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة
10/09/2022   4:48 م

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وعبر خادم الحرمين في البرقية عن أطيب التمنيات لفخامته بالتوفيق والسداد، مشيداً بمكانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرصه على توثيق التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة، متمنياً للملك تشارلز موفور الصحة والسعادة، ولبريطانيا اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للملك تشارلز الثالث، هنأه خلالها باعتلائه العرش، معرباً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالتوفيق والسداد، وللمملكة المتحدة الصديقة المزيد من التقدم والرقي.  وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة

جديد المحليات
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