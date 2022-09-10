بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في مختلف المناطق.
وأعلن عن القبض على مواطن في الرياض تورط بطعن مقيم من الجنسية السورية؛ نتيجة خلاف بينهما مما أدى لوفاته، ومقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية دخلوا محلاً تجارياً في الرياض خلسة ومن ثم الاختباء بداخله حتى خروج الموظفين وإغلاقه وسرقتهم 26 جهازاً متنقلاً.
وأشار إلى الإطاحة بمخالف لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية، ومواطنين في جدة بحوزتهما 128 جراماً من مادة الشبو والحشيش المخدرين و194 قرصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، و16 هاتفاً متنقلاً وجهاز حاسوب. وفق “أخبار 24”.
وأكد القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في الرياض سلبوا عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء، والاستيلاء على ما بحوزتهم، و4 مقيمين من الجنسيات: السورية، والبنجلادشية، والإثيوبية قاموا بإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم، وذلك باستخدام 4 مركبات مسروقة.
ولفت الأمن العام إلى الإطاحة بمواطن في سكاكا حاول إتلاف جهاز رصد آلي وتكرار ذلك عدة مرات.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/2EHMCDQ8Kg
— الأمن العام (@security_gov) September 10, 2022