تجمع مطارات الثاني: إنجاز 40% من مطار الملك عبدالله الجديد بجازان (فيديو)

أوضح “تجمع مطارات الثاني” المعني بتشغيل وتطوير مطارات المملكة المحلية والإقليمية والسياحية، حجم تقدم العمل في مطار الملك عبدالله الجديد بجازان، والذي يجري إنشاؤه حالياً.
وبين التجمع عبر مقطع فيديو من موقع إنشاء المطار أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40%، فيما أوضح مسؤولوه عن المشروع أنه يُشيد في موقع استراتيجي مميز في جازان، على مساحة كلية تبلغ 50 مليون متر2.
ودُعمت صالة السفر بالمطار التي تتكون من 3 طوابق بـ 2800 وتد خرساني، ومساحتها 57 ألف متر2، فيما يبلغ دور المدرج الرئيسي 3600 متر وعرض 60 متراً، والمدرج الموازي 3510 أمتار، وعرض 45 متراً.وفق “أخبار 24”.
كما يتضمن المطار: 5 بوابات جسور إركاب، وبوابتين أرضيتين تستقبلان جميع الطائرات، وبذلك يستطيع المطار تشغيل 12 رحلة في نفس الوقت، ويخدم 2.4 مليون راكب سنوياً لرحلات داخلية ودولية.
مطار جازان الجديد، تحفة معمارية متطورة، ومشروع رائد يلبي طموحات الوطن، ومواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠. pic.twitter.com/HXIsuDPwaC
— Cluster2 | تجمع مطارات الثاني (@Cluster2_sa) September 4, 2022