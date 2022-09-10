بقيمة 6.62 مليار ريال.. “أمالا” توقع 300 عقد لتصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية

أعلن مشروع “أمالا ” تحقيقه تقدماً ضمن أعماله التطويرية والإنشائية؛ وذلك بتوقيعه لأكثر من 300 عقد حتى اليوم تبلغ قيمتها أكثر من 6.62 مليار ريال سعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا جون باغانو أن أمالا تخطت عتبة 300 عقد جرى إرساؤه، ومنحت ما يزيد على 98% من إجمالي قيمة العقود لشركات سعودية.
عقود إضافية
وأشار إلى أن العقود التي تم إبرامها تضمّنت الاتفاقيات المتعلّقة بتصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية، مضيفاً أن الشركة طرحت حالياً ما قيمته 6.1 مليار ريال سعودي لعقود إضافية للمناقصة من خلال 54 عرضاً.
وأكد باغانو أن المرحلة الأولى من مشروع “أمالا” تركز على المخطط الرئيس لـ “تربل باي”، ومن المقرر الانتهاء من بناء 8 فنادق وتسليم ما يزيد على 1.2 ألف وحدة فندقية بحلول عام 2024.
وبين أن هذه المرحلة تشمل أيضاً استكمال 11 كم من الطرق قبل الموعد المحدد من أجل تعزيز الربط بالموقع، فيما يجري العمل على بناء المدخل الرئيس لتربل باي، والذي يتوقع اكتماله في أكتوبر 2022. وفق “أخبار 24”.
القرية السكنية
وأكد باغانو أن القسم الأول من القرية السكنية العمالية والذي سيسكنه 5 آلاف عامل بناء أصبح الآن جاهزاً في الوضع التشغيلي، ومضيفاً أن هناك قسمين آخرين قيد التنفيذ سيوفران الإقامة لـ 10 آلاف عامل آخر.
ولفت إلى مواصلة أعمال البنية التحتية الثانوية الخاصة بتطوير المرحلة الأولى من أماكن الإقامة ذات المستوى العالمي في “أمالا” في مدينة الموظفين السكنية في تربل باي، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 20 ألف موظف سيعملون على تشغيل هذه الوجهة.
خطوط المواصلات
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن أعمال البنية التحتية للمطار الجديد تسير حسب موعدها المحدد، حيث تمت ترسية عقد التنفيذ المعجّل لأعمال الوجهة على إحدى الشركات السعودية، ويتضمن تطوير مدرج للمطار بطول 3150 متراً، وممرات للطائرات وساحات لخدمتها.
وأضاف أن تشييد البنية التحتية الرئيسة للمشروع يتواصل فيها العمل، حيث اكتملت نحو 50% من عمليات الردم حتى الآن في المساحات الأرضية الرئيسة الكبرى التي سيشيّد عليها كل من: نادي أمالا لليخوت، ومعهد البحر الأحمر للحياة البحرية، والمارينا و”ويلنس كور”، إضافة إلى 3 من أول مجموعة فنادق بالوجهة.