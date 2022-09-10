ببرنامج تدريبي ذي مسارين.. انطلاق الكرنفال الرقمي غداً بالجبيل الصناعية

ينطلق غداً الأحد الكرنفال الرقمي بالجبيل الصناعية بالمركز الثقافي بالفناتير بتنظيم لجنة التعلم مدى الحياة بالهيئة الملكية بالجبيل، وأكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
ويهدف الكرنفال على مدى 5 أيام؛ لإلهام الناشئين وتدريبهم على التقنيات الحديثة، وصقل مهارات المحترفين، وإبراز المخرجات والمشاريع التقنية، والاستمرار في تنفيذ البرامج التقنية بإعداد وتأهيل موارد بشرية من أبناء المدينة.
وأوضح رئيس لجنة التعلم مدى الحياة الدكتور سعد الحربي أن الكرنفال يواكب مستهدفات الرؤية بتأهيل مبرمج من كل 100 مواطن بحلول 2030؛ ويهدف لبناء وتمكين قدرات الجيل القادم عبر “برامج أكاديمية طويق” للناشئين والمحترفين، وبرنامج “ساعة برمجة” للطلاب، وركن “الأمن السيبراني” لرياض الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي ذو مسارين للناشئين والمحترفين، في الأول تقدم 7 برامج هي: أبجديات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوت، والتصنيع الرقمي، وبرمجة الألعاب، وبرمجة تطبيقات الجوال، والأمن السيبراني.
ويقدم في مسار المحترفين 4 برامج هي: طريقك لفهم الإنترنت، وبرمجة المواقع، وبناء التطبيقات، وبناء المواقع على شبكة الإنترنت، ومقدمة في تصميم واجهات وتجربة المستخدم.