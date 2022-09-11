“الصحة الخليجي”: علاج الحروق بمعجون الأسنان “شائعة”.. وهذه طريقة العلاج الصحيحة

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن ما يتردد عن إمكانية استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق هو مجرد مفهوم خاطئ.
وبيّن المجلس، أن معجون الأسنان يحتوي على مواد كيميائية قد تعطي شعوراً بالبرودة إلا أنها قد تتسبب في مضاعفات للحرق، لذا لا تعتبر حلاً لإسعاف الحروق كما هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون والزبدة.
وأشار إلى أن استخدام تلك المواد قد يحبس الحرارة تحت الجلد ويفاقم من مضاعفات الحرق، موضحاً أنه يجب على مَن يتعرض للحروق تبريد منطقة الحرق بمياه فاترة لمدة 20 دقيقة، مع استخدام مراهم وكريمات لمعالجة الحروق وتناول المسكنات في حال الحاجة إليها. وفق “أخبار 24”.
🔴#إشاعة_الأسبوع :
معجون الأسنان يخفف آلام وآثار الحروق..
🟢الواقع 👇🏼#اليوم_العالمي_للإسعافات_الأولية
#مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/9oOklgHrS0
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) September 10, 2022