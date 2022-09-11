طريقة وخطوات استعراض بطاقة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عبر “توكلنا”

أوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، طريقة وخطوات استعراض بطاقة “القمة العالمية للذكاء الاصطناعي” من المحفظة الرقمية عبر تطبيق “توكلنا خدمات”.
وتتيح الخدمة استعراض بطاقة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، مع استعراض رمز الاستجابة السريع من خلال المحفظة الرقمية في التطبيق.
وتتضمن خطوات الاستفادة من الخدمة، تسجيل الدخول واختيار المحفظة الرقمية، ثم الضغط على الوثائق الأخرى من تصنيف الوثائق في المحفظة الرقمية وبعدها اختيار القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ثم يتم استعراض البطاقة.
وفق “أخبار 24”.