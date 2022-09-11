مع الاحتفال العالمي بمحو الأمية.. هذه أبرز الإنجازات التعليمية في عهد الملك سعود

احتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمحو الأمية والذي أُعلن عنه خلال المؤتمر العالمي لوزراء التعليم من أجل محو الأمية عام 1965، وفي العام التالي حددت اليونسكو يوم 8 سبتمبر يوماً عالمياً لمحو الأمية.
ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، بهذه المناسبة، أبرز الأحداث التعليمية التي وقعت في عهده، والتي بدأت عام 1357-1358هـ حيث أنشأ الملك سعود، عندما كان ولياً للعهد، مدرسة لأنجاله في الرياض، “مدرسة أنجال ولي العهد” التي أصبحت فيما بعد “معهد أنجال جلالة الملك”، كما أسس مدرسة الكريمات لتعليم كريماته عام 1370هـ.
كما افتتح الملك سعود أثناء ولاية العهد معهد الرياض العلمي عام 1371هـ، وأنشأ وزارة المعارف 1373هـ، كما افتتح الملك سعود كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، وأنشأ إدارة للبعثات الخارجية في العام نفسه.
وأصدر الملك سعود تعميماً بنظام مكافحة الأمية وأنشأ مكتبة علمية جامعة لمكتبات المدينة المنورة 1374هـ، ومعاهد المعلمين الليلية 1375هـ، وأسس رياض الأطفال في المملكة 1376هـ، وجامعة الملك سعود بالرياض، وتطبيق أول منهج دراسي مخصص لمدارس المملكة 1377هـ، وفتح مدارس لتعليم البنات في 1379هـ.وفق “أخبار 24”.
كما شهد عهد الملك سعود استحداث إدارة خاصة للتعليم الأهلي وافتتاح معهد النور للمكفوفين بالرياض، وإنشاء إدارة لرعاية الشباب بوزارة المعارف، وتأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات، وإنشاء معهد الإدارة، وجميعها حدثت في 1380هـ.
وفي عام 1381هـ أنشئت معاهد المعلمين الثانوية، ومعاهد المعلمات الابتدائية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجمعية الكشافة السعودية، كما أنشئت في 1382هـ كلية التربية بمكة المكرمة، وكلية الهندسة بالرياض، وفي 1383هـ، تأسست إدارة الكتب والمقررات الدراسية، وأنشئت كلية البترول والمعادن بالظهران.
كما شهد العام 1384هـ مشاركة المملكة في المؤتمر العام لليونسكو بشأن مكافحة الأمية، وافتتاح أول مدرسة متوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.