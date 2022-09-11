“منشآت” تنظم لقاءً للتعريف بعقود نظام الامتياز التجاري السعودي

تنظم الهيئةُ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع هيئة السعودية للمحامين، يوم الاثنين المقبل لقاءً بعنوان: “ملامح نظام الامتياز التجاري السعودي”.
ويناقشُ اللقاءُ عدداً من المحاور تتضمن التعريف بعقود الامتياز التجاري والفني والفعلي، وأهم الفروقات بين عقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية.
كما يشتمل على التعريف بعقود الامتياز التجاري؛ وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم أنواع عقود الامتياز التجاري، وتعريف وثيقة الإفصاح؛ وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية.وفق “أخبار 24”.