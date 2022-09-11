نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “منشآت” تنظم لقاءً للتعريف بعقود نظام الامتياز التجاري السعودي
11/09/2022   8:27 ص

“منشآت” تنظم لقاءً للتعريف بعقود نظام الامتياز التجاري السعودي

+ = -
1028

تنظم الهيئةُ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع هيئة السعودية للمحامين، يوم الاثنين المقبل لقاءً بعنوان: “ملامح نظام الامتياز التجاري السعودي”.

ويناقشُ اللقاءُ عدداً من المحاور تتضمن التعريف بعقود الامتياز التجاري والفني والفعلي، وأهم الفروقات بين عقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية.

كما يشتمل على التعريف بعقود الامتياز التجاري؛ وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم أنواع عقود الامتياز التجاري، وتعريف وثيقة الإفصاح؛ وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية.وفق “أخبار 24”.

“منشآت” تنظم لقاءً للتعريف بعقود نظام الامتياز التجاري السعودي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226917.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.