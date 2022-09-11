“حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدعم المخصص لمستفيدي دفعة سبتمبر

کشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ 58 الخاصة بالدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الأحد).
وأوضح مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 3.2 مليار ريال، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأبان أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالا للفرد المستقل.
وجدد تأكيداته على أهمية إفصاح المستفيدين من دعم البرنامج عن جميع أنواع الدخل، كالدخل الناتج عن الراتب الشهري شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة التجارية وغيرها، حيث إن معايير الاستحقاق في البرنامج تعتمد على عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع دخلهم الشهري، ويتوجب على المستفيد الرئيسي الإفصاح عن أي بيانات يطرأ عليها أي تغيير في مدة أقصاها 15 يوماً من حدوثها.
وفق “أخبار 24”.