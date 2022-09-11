مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، ونسب التعافي والحالات الحرجة، وانخفاض الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 31 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814465 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل خروج حالة جديدة من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 40 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً حيث تم تسجيل 107 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801640 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9316 حالة وفاة.