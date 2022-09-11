“الصقور السعودية” يقدم عروضا جوية متنوعة خلال مشاركته في معرض “سانيكول” الجوي

قدم فريق الصقور السعودية عروضا جوية متنوعة خلال مشاركته بمعرض “سانيكول” الجوي للطيران في دولة بلجيكا.
وشارك فريق الصقور السعودية منذ تأسيسه في معظم مناطق المملكة، سواء في الاحتفالات الرسمية أو المهرجانات السياحية، وانطلق الفريق من المشاركات المحلية للإقليمية إلى أن وصل للعالمية.
كما حقق الفريق رقماً قياسياً من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظير رسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة، وكذلك المشاركات على المستوى الأوروبي حيث شارك الفريق في عروض بكل من المملكة المتحدة وبلجيكا والنمسا واليونان وإيطاليا، وبولندا والمجر ومالطا.وفق “أخبار 24”.
عرض فريق #الصقور_السعودية في معرض سانيكول الدولي للطيران مساء اليوم الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي
See our Air show at @SanicoleAirshow this afternoon 18:00L. Enjoy! pic.twitter.com/mgnp6EuNgw
— Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) September 10, 2022