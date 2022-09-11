“القوات البحرية” تنظم الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني نوفمبر المقبل بجدة

تنظّم القوات البحرية الملكية السعودية، الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل في محافظة جدة، وذلك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وينعقد الملتقى تحت عنوان: “حماية الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية من تهديد الأنظمة غير المأهولة”، وهو يهدف إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية، وكيفية التعامل مع التهديدات وأثرها على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية.
وتشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كراعٍ استراتيجي للملتقى تحت مظلة “سامي للأنظمة البحرية” SAMI Sea حيث تستعرض منتجاتها الخاصة بقطاع الصناعات والأنظمة البحرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبو خالد أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مثل هذه الملتقيات الدولية الكبرى، ما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي وطني للصناعات الدفاعية في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وتشارك في الملتقى العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقوم بعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري، وسيتضمن الملتقى معرضاً مصاحباً، إلى جانب جلسات وورش عمل يشارك فيها نخبة من المهتمين والمختصين من عسكريين وخبراء في مجال التكنولوجيا والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العالمية، إلى جانب العديد من الأكاديميين.