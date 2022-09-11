نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرّف على مميزاتها.. المملكة الأولى بالشرق الأوسط وضمن الـ26 الأعلى عالميًا بتصنيف شهادة الجودة البحرية
11/09/2022   4:46 م

تعرّف على مميزاتها.. المملكة الأولى بالشرق الأوسط وضمن الـ26 الأعلى عالميًا بتصنيف شهادة الجودة البحرية

+ = -
794

حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية الأمريكية “USCG” للقرن الـ21 كأول دولة في الشرق الأوسط، وضمن المراكز الـ26 الأولى على مستوى العالم، وذلك لتحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية.

واستطاعت المملكة تحقيق ذلك بناءً على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافة إلى متطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية.

وتُمنح شهادة الجودة البحرية من قبل خفر السواحل الأمريكية، والتي تمثل الجهة الرسمية والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

ويضم الأسطول البحري السعودي 426 سفينة، وتُشكل هذه الشهادة تسهيلاً لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأمريكية، كما تدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

تعرّف على مميزاتها.. المملكة الأولى بالشرق الأوسط وضمن الـ26 الأعلى عالميًا بتصنيف شهادة الجودة البحرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885226997.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.