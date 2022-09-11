تعرّف على مميزاتها.. المملكة الأولى بالشرق الأوسط وضمن الـ26 الأعلى عالميًا بتصنيف شهادة الجودة البحرية

حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية الأمريكية “USCG” للقرن الـ21 كأول دولة في الشرق الأوسط، وضمن المراكز الـ26 الأولى على مستوى العالم، وذلك لتحقيقها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية.
واستطاعت المملكة تحقيق ذلك بناءً على استيفاء وامتثال السفن السعودية التي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلبات واشتراطات البيئة والسلامة البحرية، إضافة إلى متطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات العلاقة بالمحافظة على مقومات البيئة البحرية.
وتُمنح شهادة الجودة البحرية من قبل خفر السواحل الأمريكية، والتي تمثل الجهة الرسمية والمسؤولة عن ضمان السلامة والإدارة البيئية في الموانئ والممرات البحرية الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
ويضم الأسطول البحري السعودي 426 سفينة، وتُشكل هذه الشهادة تسهيلاً لحركة مرور السفن السعودية في المياه الإقليمية والموانئ الأمريكية، كما تدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.