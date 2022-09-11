نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 7 مزادات علنية لبيع 144 عقارًا متنوعًا في عدة مناطق
11/09/2022   4:47 م

7 مزادات علنية لبيع 144 عقارًا متنوعًا في عدة مناطق

+ = -
989

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم (الأحد)، إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين (12 – 22 سبتمبر 2022م)، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 144 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد واحات المزاحمية الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في محافظة المزاحمية.

كما يعرض مزاد سمو الإلكتروني 29 عقارًا بمنطقة الرياض، وكذلك مزاد روائع الإلكتروني الذي يعرض 26 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد أراضي الخير الحضوري الذي يعرض 33 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد كنوز الهجرة الحضوري الذي يعرض 44 عقارًا في مدينة جدة.وفق “أخبار 24”.

ويتضمن مزاد أجا الإلكتروني 8 عقارات بمدينة حائل، وأخيرًا مزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في المدينة المنورة.

7 مزادات علنية لبيع 144 عقارًا متنوعًا في عدة مناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227000.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.