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جديد المحليات > صرف 33.7 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ 13 لمزارعي القمح المحلي
11/09/2022   4:47 م

صرف 33.7 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ 13 لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الـ 13 من مزارعي القمح المحلي.

وشملت المستحقات الدفعة الثامنة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 33.7 مليون ريال لصافي كمية مستلمة 19 ألف طن وذلك لـ 49 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 517.4 ألف طن لـ 1743 مزارعاً.وفق “أخبار 24”.

ودعت المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صرف 33.7 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ 13 لمزارعي القمح المحلي

جديد المحليات
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