“هدف”: 70 ألف خريج وخريجة تدربوا في “تمهير” و66% منهم في عامي 2021 و2022

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأحد)، عن استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، من برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج في 2017 وحتى الآن.
وشهد عاما 2021 و2022 حتى شهر يوليو الماضي، إقبالاً متزايداً للاستفادة من البرنامج، حيث شكلت نسبة المتدربين والمتدربات نحو 66% من إجمالي الملتحقين منذ اطلاقه، بهدف إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ورفع قابليتهم للتوظيف، وتحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر المؤهلة منهم. وفق “أخبار 24”.
ويقدّم “تمهير” مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات، من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين على المتدربين ضد أخطار العمل.
ويحصل المتدرب عقب انتهاء البرنامج التدريبي على شهادة خبرة، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاعين الحكومي والخاص، ليتمكن من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعداده لسوق العمل.