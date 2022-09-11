“الموارد البشرية” تعلن إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم (الأحد)، إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضح أن (الجمعة) الموافق 27 من صفر 1444هـ و23 سبتمبر الجاري، سيكون إجازة اليوم الوطني للقطاعين.
وشدد على ضرورة تقيد كل صاحب عمل بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص إحدى حالاتها على أن يتم تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني، حال تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية، بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده. وفق “أخبار 24”.