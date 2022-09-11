للتعريف بالمشروع عالميًا.. “الخطوط السعودية” تُدشن شعار “نيوم” على إحدى طائراتها

دشنت “الخطوط السعودية” شعار “نيوم” على إحدى طائراتها للتحليق به حول العالم، وذلك بهدف التعريف بالمشروع.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين “نيوم” والخطوط السعودية، والتي تشمل أن تكون “الخطوط السعودية” أول ناقل جوي يشغل رحلاته من وإلى مطار نيوم.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام “الخطوط السعودية” المهندس إبراهيم العُمر: “الشراكة تمهد لمزيد من التعاون مستقبلاً بما يخدم مصالح الطرفين، ولا شك أن توشح إحدى الطائرات بشعار نيوم بجانب شعار الناقل الوطني يحمل رمزية خاصة تؤكد للعالم أجمع عمق التناغم بين القطاعات والمشاريع الاقتصادية والحيوية المختلفة لتحقيق استراتيجيات المملكة وخططها الطموحة”.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “ستسهم هذه الشراكة بين نيوم والخطوط السعودية في نقل رؤيتنا الطموحة إلى العالم أجمع، كونها تسعى إلى خدمة الإنسان ورفاهيته وتقدم حلولا للتحديات التي تواجهها البشرية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “لا بد أن تصل أفكارنا وطموحاتنا إلى جميع بقاع الأرض، ليشاركنا الجميع في صناعة هذا المشروع العالمي، ونحن فخورون ومهتمون حقاً أن يتعرف العالم على نيوم، التي تمثل أحد أهم مشاريع رؤية 2030، والمستقبل الجديد للعالم”.
في خطوة ترتقي بشراكتنا الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، دشنت @Saudi_Airlines شعار نيوم على إحدى طائراتها، لتجوب به العالم للتعريف بمشروع المستقبل ✈️
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— NEOM (@NEOM) September 11, 2022