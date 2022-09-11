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جديد المحليات > للعام الثاني على التوالي.. “روشن” تحصد شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة
11/09/2022   6:34 م

للعام الثاني على التوالي.. “روشن” تحصد شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة

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حصدت “روشن” الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، على اعتماد منظمة “Best Place to Work” كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وجرى تصنيف الشركة نتيجة لجهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين، من خلال عملية تقييم شاملة أظهرت نتائجها أن روشن واحدة من أكثر بيئات العمل جاذبية في المملكة.

وشمل المسح استبيان رضا الموظفين عن فريق القيادة وتعزيز ثقافة المشاركة بين الموظفين وثقافة العمل بروح الفريق، إضافة إلى قياس آراء الموظفين تجاه المزايا الوظيفية وتركيز روشن على المبادرات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.

للعام الثاني على التوالي.. “روشن” تحصد شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة

جديد المحليات
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