تستضيف الرياض، (الأربعاء) المقبل، الاجتماع الـ 20 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ويناقش الاجتماع عدة ملفات، أبرزها إستراتيجية إنشاء قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان.
كما يناقش قادة الاجتماع آلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى رصد وتوثيق جهود وزارات الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
وتسبق الاجتماع الرئيسي لوزراء الإسكان بمجلس التعاون الخليجي، عدة اجتماعات تحضيرية استباقية للجان التنسيقية والفنية المعنية بشؤون الإسكان، بالإضافة لاجتماعات يقودها كبار مسؤولي الإسكان.