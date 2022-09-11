“البيئة”: استقبال أكثر من 200 ألف طلب منذ بداية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن أنه تم استقبال أكثر من 200 ألف طلب منذ بداية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، والتي ستنتهي يوم 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر الجاري.
ونوّهت الوزارة إلى أن الإفصاح يتم عبر بوابة “نما” من خلال اختيار خدمة “الإفصاح عن بئر غير مرخصة”، مشيرةً إلى أنه يشمل الآبار غير المرخصة، الحكومية والخاصة “الزراعية، والصناعية، والحضرية”.
كما أكّدت على أن شهادة الإفصاح لا تعني التملُّك، وعلى أصحاب الآبار الحصول على رخصة خلال سنة، إلى جانب تعديل بيانات أصحاب الطلبات المعادة لعدم دقة البيانات قبل انتهاء الفترة. وفق “أخبار 24”.
فيما تمكّن شهادة الإفصاح من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، وفقاً للشروط والضوابط، ويكفي أن يُفصِح عن “الآبار المشتركة” أو “آبار الورثة” أحد المستفيدين نيابةً عن الآخرين.