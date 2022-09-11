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11/09/2022   10:53 م

“الصحة” تطلق استطلاعًا للرأي حول مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء البحوث الصحية ونشرها

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أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، استطلاعًا للرأي حول مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء ونشر البحوث الصحية؛ وذلك للاستماع لصوت المستفيد، وإشراكه في الإدلاء برأيه في هذا الصدد.

ويستمر استطلاع الرأي الذي تم إطلاقه بعنوان “شاركنا برأيك” حتى الـ15 من سبتمبر 2022 الحالي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتهدُف الوزارة من هذا الاستطلاع إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، ومشاركة الأفكار الخلاقة؛ لتأكيد الجوانب الأخلاقية المحددة للسلوكيات البحثية والإبلاغ عنها. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تطلق استطلاعًا للرأي حول مبادئ السلوك الأخلاقي لإجراء البحوث الصحية ونشرها

جديد المحليات
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