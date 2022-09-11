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جديد المحليات > ما الفرق بين المنتجات الغذائية الصحية والآمنة؟ “الغذاء والدواء” توضح
11/09/2022   10:53 م

ما الفرق بين المنتجات الغذائية الصحية والآمنة؟ “الغذاء والدواء” توضح

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السمات المميزة للغذاء الصحي ومعايير المنتجات الآمنة.

وأوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات، مشعل المطيري، أن المنتج الغذائي يوصف بأنه “آمن” عندما يخرج من مصادر الخطر الميكروبي، كوجود الفيروسات أو البكتريا الضارة في الغذاء، أو مصادر الخطر الكيميائي والفيزيائي.

وأكد أن مصطلح “الأغذية غير الصحية” يطلق على الأغذية التي تحتوي على قيمة غذائية منخفضة، كاحتوائها على كميات كبيرة من السكر أو الملح أو الدهون.وفق “أخبار 24”.

وأبان أن مشروبات الطاقة والغازية والمحلاة بالسكر تعد منتجات آمنة ولكنها غير صحية، مشيرًا إلى أن الخطر الذي قد ينتج عنها يرجع إلى زيادة الاستهلاك.

ما الفرق بين المنتجات الغذائية الصحية والآمنة؟ “الغذاء والدواء” توضح

جديد المحليات
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