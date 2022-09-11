“الصناعة”: 7 آلاف مصنع أكملت عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، عن إكمال أكثر من 7 آلاف مصنع لعمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي، وذلك لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة.
ويأتي ذلك ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل، الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، من خلال تبنّي منهجية “SIRI” لتقييم جاهزية المصانع التشغيلية.
وركّزت عمليات التقييم الذاتي على عدد من الأبعاد الأساسية، ومنها: “المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج، وترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد، وأتمتة معدات ونظم الإنتاج، والاتصال والترابط، وذكاء المعدات والأقسام الإدارية وأنظمة المرافق وجاهزية المواهب”. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة على أن المصانع التي يقدر حجم رؤوس أموالها بأكثر من مليار ريال، سجلت أعلى معدل في التقييم الذاتي، في حين انخفض التقييم الذاتي للمصانع التي تقدر رؤوس أموالها بأقل من 50 مليون ريال، فيما حصل مؤشر “كفاءة القيادة” على أعلى تقييم من بين المصانع، يتبعه مؤشر ثقافة التعاون.