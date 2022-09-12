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جديد المحليات > “الجوازات”: يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة وفق هذه الشروط
12/09/2022   8:33 ص

“الجوازات”: يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة وفق هذه الشروط

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر وذلك خلال فترة التجربة (90 يوماً).

وشددت المديرية على أن تلك الخدمة تمكّن أصحاب العمل من إصدار تأشيرات الخروج النهائي للعمالة المنزلية، التي لم يصدر لها هوية مقيم وفق عدد من الشروط.

ولفتت إلى أن الشروط تشمل ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.

وتضمنت الشروط خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

الجوازات

“الجوازات”: يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة وفق هذه الشروط

جديد المحليات
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