طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة بأتربة تمتد لمرتفعات مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة ما زالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في المدينة المنورة والرياض، و45 درجة في الدمام، و37 درجة في جدة، و30 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.