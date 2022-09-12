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رياضة > بالفيديو.. النصر: قضية “حمدالله” مازالت منظورة.. وننتظر تنفيذ قرار قضية “كنو”
12/09/2022   8:58 ص

بالفيديو.. النصر: قضية “حمدالله” مازالت منظورة.. وننتظر تنفيذ قرار قضية “كنو”

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تحدث الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي، عن آخر تطورات قضية النادي مع الاتحاد بشأن المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأيضًا قضية لاعب الهلال محمد كنو.

وقال أحمد الغامدي، في تصريحات لبرنامج “برا 18” على قناة “SSC”: “قضية حمدالله مازالت منظورة، واحتراما للوائح والأنظمة، لانستطيع الآن توضيح الإجراءات التي قمنا بها، وسنعلق إذا انتهت”.

وأوضح: “يوجد مخاطبات بين النصر ومركز التحكيم الرياضي، بخصوص هذه القضية، لأن كل ما هو قانوني سيتخذه النادي حفاظًا على مصالح النادي”. وفق “أخبار 24”.

وبشأن قضية لاعب الهلال محمد كنو، أضاف الغامدي: “كان لنا حق في قضية كنو، ولن تننازل عنه، ومازلنا ننتظر تنفيذ القرار.. الإدارة القانونية بالنادي تقوم بعمل كبير لمعالجة هذه القضايا والدفاع عن حقوق النصر”.

بالفيديو.. النصر: قضية “حمدالله” مازالت منظورة.. وننتظر تنفيذ قرار قضية “كنو”

رياضة
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