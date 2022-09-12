رسميا.. الاتحاد يعلن طبيعة إصابة أحمد شراحيلي ومدة غيابه عن الملاعب

أعلن نادي الاتحاد، مساء الأحد، عن طبيعة إصابة مدافعه أحمد شراحيلي، التي تعرض لها في مباراة فريقه الماضية أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم شراحيلي، أظهرت تعرضه لإصابة في مفصل الكاحل، ويحتاج على إثرها للعلاج لمدة 6 أسابيع.
ولم يتمكن شراحيلي من استكمال اللقاء، ليخرج مصابا في الدقيقة الـ26 من انطلاقة المباراة، عقب إصابته في كرة مشتركة مع الروماني ميتريتا لاعب فريق الرائد، ليخرج على إثرها متأثرًا بالإصابة. وفق “أخبار 24”.
وحقق الاتحاد فوزا على الرائد بهدف دون رد سجله المصري أحمد حجازي عند الدقيقة 66. ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (7) في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن.