بعثة “أخضر الصالات” تصل إلى كرواتيا للمشاركة في البطولة الدولية

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات، إلى مدينة بوريتش في جمهورية كرواتيا، وذلك للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري.
وتمثل البطولة المرحلة الأخيرة، قبل التوجه إلى دولة الكويت، والمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى “أخضر الصالات”، مساء الأحد، تدريباته على صالة “valamar”، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين، حيث اشتملت تدريبات الفترة الصباحية على تمارين لياقية وبدنيه.
فيما اشتملت تدريبات الفترة المسائية على تمارين تكتيكية باستخدام الكرة تركزت في الانفراد بحارس المرمى، قبل أن تختتم بإقامة مناورة تدريبية على كامل الصالة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “أخضر الصالات”، يواصل استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، بعد أن أوقعته القرعة الذي أُجريت في مايو الماضي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.