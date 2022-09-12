عودة تاليسكا وحمدالله ورقم مميز للاتحاد.. أبرز ملامح الجولة الثالثة بدوري روشن

انتهت منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بتواجد فريقي الشباب وخلفه الهلال في صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.
ونجح كل من الشباب والهلال فقط في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الأولى حتى الآن.
وشهدت الجولة الثالثة العديد من الأحداث والأرقام التي تحققت ويرصدها “سبورت 24” كالتالي:
رقم مميز للاتحاد
سجل فريق الاتحاد رقما إيجابيا بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الرائد. ولم يستقبل الاتحاد أي هدف في أول ثلاث مباريات للمرة الأولى في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين.
الشباب يسيطر على قائمة الهدافين
يتصدر قائمة هدافي الدوري حتى الآن ثنائي الشباب كارلوس جونيور وجوانكا بـ3 أهداف، وخلفهما أيضا لاعبان من الشباب سانتي مينا وآرون برصيد هدفين، بالتساوي مع لاعبي الهلال ماريغا وإيغالو.
البطل بالعلامة الكاملة
حقق الهلال حامل اللقب فوزه التاسع على التوالي بالمسابقة، في سلسلة ممتدة منذ الموسم الماضي، وفاز حامل اللقب على الفتح بنتيجة هدف مقابل لا شيء، قبل أيام من مباراة سوبر لوسيل التي فاز بها أمام الزمالك المصري. وفق “أخبار 24”.
عودة حمدالله
عاد محترف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله للمشاركة مع فريقه للمرة الأولى هذا الموسم خلال الفوز (1-صفر) على الرائد بعد تعليق عقوبة إيقافه أربعة أشهر.
تاليسكا يمارس هوايته
عاد محترف النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا لممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف، بعدما لعب مباراته الأولى مع النصر بعد غيابه عن أول مباراتين للإيقاف، وسجل هدف الفوز 2-1 على ضمك.
إصابة شراحيلي
تعرض لاعب الاتحاد أحمد شراحيلي لإصابة قوية في الكاحل أمام ضمك وغادر الملعب باكيًا، ليخرج بعدها مدرب الفريق نونو سانتو، ويؤكد أن الإصابة تسببت في اهتزاز فريقه.
ولم يتمكن شراحيلي من استكمال اللقاء، ليخرج مصابا في الدقيقة الـ26 من انطلاقة المباراة، عقب إصابته في كرة مشتركة مع الروماني ميتريتا لاعب فريق الرائد، ليخرج على إثرها متأثرًا بالإصابة.
وأجرى شراحيلي كشفًا بالأشعة على موضع إصابته في مفصل القدم، للتأكد من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مواجهة فريقه أمام الرائد.
رقم سلبي للباطن
يملك فريق الباطن رقما سلبيا بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة دوري روشن، كونه الفريق الوحيد الذي خسر الثلاث مواجهات حتى الآن ولا يملك أي نقاط.
واستهل الباطن مشواره في الدوري بالخسارة بثلاثية أمام الشباب، أعقبها السقوط بخماسية أمام الفتح، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام الاتفاق بنتيجة 3 أهداف دون رد.