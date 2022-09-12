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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة
12/09/2022   1:14 م

مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاعاً في الإصابات والحالات الحرجة، مقابل استقرار حالات التعافي والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة اليوم (الإثنين) إلى 132 حالة، بارتفاع 33 حالة عن يوم أمس، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 814597 حالة.

كما ارتفعت الحالات الحرجة بواقع 5 حالات جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 45 حالة.

في المقابل استقرت حالات التعافي، بتماثل 104 مرضى خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 801744 حالة. وفق “أخبار 24”.

واستقرت الوفيات عند مستوى حالة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 9317 حالة وفاة.

مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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