تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية حفظ الأنفس والأرواح من الهلاك

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، للحديث عن أهمية حفظ الأنفس والأرواح من الهلاك.
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن أهمية حفظ الأنفس والأرواح من الهلاك من خلال تعزيز واكتساب المعلومات والمعرفة في الإسعافات الأولية من مصادرها الصحيحة لإنقاذ النفس والغير في الأزمات، حيث يُعد ذلك من الضرورات الخمس التي أمر الشرع الحكيم بحفظها، وانطلاقاً من قوله تعالى “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية؛ لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد للمواضيع التي يَحسُن تنبيه المصلين إليها.