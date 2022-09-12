“التعليم” تستقبل أولى رحلات الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة العائدين من الأردن

أعلنت سفارة المملكة في الأردن، مغادرة أول رحلات عودة الطلبة السعوديين المبتعثين من ذوي الإعاقة من مطار الملكة علياء الدولي.
وكان في مقدمة مودعي الطلبة، السفير نايف بن بندر السديري، وبمعيته الملحق الثقافي، ورئيسا قسم شؤون السعوديين، وقسم المراسم، والملحق الثقافي ومدير الخطوط السعودية.
وأظهرت صور نشرتها السفارة لقطات من مطار الملكة علياء الدولي أثناء توديع أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة وذويهم والعائدين إلى المملكة، ليتم إلحاقهم بمراكز متميزة ومتخصصة.
من جانبها، استقبلت وزارة التعليم الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستكمال تلقيهم كافة الخدمات التعليمية والمساندة في أرض الوطن، حيث تم نقلهم إلى مدينة “سناد” للتربية الخاصة بمكة المكرمة، من خلال وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.
وتقدّم مدينة “سناد” للتربية الخاصة برامج تمكين لذوي الإعاقة؛ للحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، مع توفير التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، كونها تقدّم خدمات بمعايير عالمية، من ضمنها منهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتتبع معايير عالمية في التدريس واستخدام التقنيات الحديثة المختلفة في فصولها التعليمية. وفق “أخبار 24”.
وتعتبر مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيثُ إنها مدينة متكاملة تُقدم خدمات شاملة تتمثل في الخدمات التعليمية والتأهيلية في منظومة واحدة تُلبي احتياجات المستفيد؛ بهدف إعداده عضواً فعالاً ومستقلاً في المجتمع، حيث ستصل طاقتها الاستيعابية تدريجياً إلى ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة يحظون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر سعودية متخصصة في مجالات التربية الخاصة.
#فيديو | مشاعر الطلبة من ذوي الإعاقة -بعد عودتهم إلى أرض الوطن-؛ برفقة أولياء أمورهم، وتهيئة المدن المتخصصة، والخدمات التعليمية لهم بإشراف كوادر وطنية.. pic.twitter.com/B2g9R2akRa
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 12, 2022
وزارة التعليم تستقبل الطلبة المبتعثين في الخارج من ذوي الإعاقة العائدين إلى أرض الوطن، وتستكمل تلقيهم الخدمات التعليمية والمساندة في مدينة سناد للتربية الخاصة بمكة المكرمة؛ بإشراف كوادر وطنية متخصصة.https://t.co/4Wg9ST8P73 pic.twitter.com/xLzNCOzBZt
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 12, 2022