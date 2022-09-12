“تصفية” تودع أكثر من 3.9 مليار ريال لمصلحة المساهمين منذ بداية العام الجاري

تمكنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، منذ بداية 2022م وحتى الآن، من إيداع 3.9 مليار ريال لمصلحة المساهمين بزيادة قدرها 1679% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الأمين العام لـ “تصفية” الدكتور بدر الشويعر، أن إجمالي مساحة الأراضي المبيعة من قبل اللجنة وصل إلى 5,8 مليون م2، وحصَّلت اللجنة من السندات التنفيذية لمصلحة المساهمين ما يصل إلى 64 مليون ريال.
وأبان أن “تصفية” أنهت الأسبوع الماضي بيع مساهمة خليج سلمان بمحافظة جدة بمبلغ تخطى 136 مليون ريال، والاستعدادات جارية لبيع 4 ملايين متر مربع في مدينة الرياض في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تتجاوز المبالغ المودعة لمصلحة المساهمين أكثر من 5 مليارات ريال قبل نهاية العام الحالي 2022م. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “تصفية” استعادت حتى الآن 15 مليار ريال لصالح المساهمين، وأودعت حقوق أكثر من 46 ألف مساهم، وتواصل لجنة المساهمات العقارية مساعيها في تحصيل حقوق المساهمين وإعادتها وإنهاء المساهمات بأقرب وقت ممكن.